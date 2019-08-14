2019-08-14T08:15:08+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски бесследно пропавшего 14-летнего подростка

Парень вышел из дома поговорить с другом и исчез
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне родные и близкие 14-летнего парня в Уфе забили тревогу: подросток буквально на пять минут вышел поговорить с другом у подъезда и пропал. Дело было еще вечером в понедельник, 12 августа. Родственники сначала самостоятельно разыскивали пропавшего по всей округе, а затем обратились в полицию и к волонтерам.

Время от времени родным мальчика поступали сообщения о том, что его видели то тут, то там. Родственники немедленно приезжали на место, но на след напасть так и не удавалось. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа». Они-то и сообщили сегодня утром радостную новость – мальчик нашелся. Он жив и здоров и направляется к родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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