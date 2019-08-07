2019-08-07T19:56:00+03:00
Общество

Дело уфимца, отсидевшего 13 лет вместо своего соседа, вернули в суд первой инстанции

Адвокаты 82-летнего мужчины в недоумении
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Оправдательного вердикта, на который надеялся пожилой мужчина, так и не последовалоОправдательного вердикта, на который надеялся пожилой мужчина, так и не последовалоФото: Рустем АХУНОВ
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В Верховном суде Башкирии сегодня рассматривалось дело 82-летнего Фаткуллы Исхакова. Пенсионер, напомним, отсидел 13 лет за преступление, которого не совершал. Теперь мужчина борется за то, чтобы вернуть себе доброе имя, и борьба эта идет уже больше полувека.

Адвокаты уфимца надеялись, что сегодня мужчину наконец объявят невиновным, но оказалось иначе. Как сообщает телеканал "Вся Уфа", суд распорядился отменить постановление, обжалованное прокуратурой в виду новых обстоятельств, и вернуть дело в суд первой инстанции. Прокурору Миякинского района приказали устранить нарушения.

Таким образом, Фаткулле Исхакову придется еще неопределенное время ждать своего оправдания. Впрочем, мужчина и раньше заявлял, что готов к такому затягиванию процесса и намерен терпеть, сколько потребуется.

Напомним, что преступление, в котором его обвинили, было совершено в 1959 году. 18-летний Наиль Саитбаталов решил отомстить девушке по имени Марьям, которая влюбилась не в него, а в гармониста. Он проник в дом Марьям и порезал ей лицо ножом. Двоих подруг, которые проснулись от крика, тоже поцарапал. Девушка бросилась за помощью к своему соседу – Фаткулле Исхакову. Несколько капель крови тогда попали на его одежду и стали позже доказательством его вины. Лишь в 2012 году настоящий преступник написал явку с повинной, но дело заводить не стали - слишком стар тот был.

ИСТОЧНИК KP.RU

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