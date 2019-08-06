2019-08-06T10:01:51+03:00
Общество

В еще одном водоеме Башкирии начала массово гибнуть рыба

Мор заметили в озере рядом с Толбазами
Рустем АХУНОВ
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Жители села Толбазы пожаловались на массовый мор рыбы в местном озере.

Фотографию, доказывающую гибель разных видов рыбы выложили в соцсетях. По снимку понятно, что в водоеме гибнет как хищная, так и «мирная» рыба. Тушки прибивает к берегам, заросшим травой.

- Вот, что случилось на озере в Софиполе. Это вина заводов или что? – пишет местный житель.

Следует отметить, что в нескольких километрах от «плохого» озера находится местное Аургазиснкое водохранилище.

Напомним, что ранее мор рыбы зафиксировали в реке Изяк, которая дает воду для уфимского водоканала. Врио главы республики Радий Хабиров заявил, что никакой опасности здоровью жителей Башкирии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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