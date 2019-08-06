«Нашли в полиции»: в Уфе прекратили поиски молодого мужчины

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-06T11:41:56+03:00

Евгений Высотин уходит из дома не в первый раз

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В столице Башкирии сегодня, 6 августа, прекратили поиски 25-летнего Евгения Высотина. К счастью, мужчина нашелся живым и здоровым. Об этом сообщила его супруга.

- Пришел домой, говорит, был все это время в отделе полиции, - сказала Анна.

Напомним, что Евгений не давал о себе знать трое суток – мужчина вышел из дома в микрорайоне Сипайлово и не вернулся. Дома его ждала беременная супруга. Отметим, что мужчина уходит из дома не в первый раз. В последний раз он пропадал 13 марта 2019 года в районе Центрального рынка в Уфе, домой он вернулся через несколько дней. Жена также искала его через соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU