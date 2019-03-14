В Уфе пропал 24-летний Евгений Высотин
Дома его ждет обеспокоенная супруга
фото: соцсети
Изменить размер текста:
В столице Башкирии без вести пропал 24-летний Евгений Высотин. Сообщение о его пропаже в социальных сетях опубликовала его супруга Анна. Мужчина уехал по делам, в последний раз позвонил жене в 13.30 13 марта и сообщил, что находится на Центральном рынке.
- После этого связь с ним оборвалась, телефон недоступен. Раньше он никогда так не пропадал, - плачет в трубку Анна.
Приметы: рост 176 см, глаза карие, волосы темно-русые;
Был одет в черную куртку, черные штаны, черную кепку.
Если вам известно о местонахождении Евгения, сообщите по телефону 8(927)9600367.
ИСТОЧНИК KP.RU