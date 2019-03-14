2019-03-14T11:33:25+03:00
Общество

В Уфе пропал 24-летний Евгений Высотин

Дома его ждет обеспокоенная супруга
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В столице Башкирии без вести пропал 24-летний Евгений Высотин. Сообщение о его пропаже в социальных сетях опубликовала его супруга Анна. Мужчина уехал по делам, в последний раз позвонил жене в 13.30 13 марта и сообщил, что находится на Центральном рынке.

- После этого связь с ним оборвалась, телефон недоступен. Раньше он никогда так не пропадал, - плачет в трубку Анна.

Приметы: рост 176 см, глаза карие, волосы темно-русые;

Был одет в черную куртку, черные штаны, черную кепку.

Если вам известно о местонахождении Евгения, сообщите по телефону 8(927)9600367.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Больше этих ребят не видели»: в башкирском ЗАГСе прокоментировали инцидент с обрушением крыши перед влюбленной парой
Уфимку, которая сбросила ребенка с 9-го этажа, обвиняют в покушении на убийство
В МЧС Башкирии предупредили водителей о том, что трасса М-5 перекрыта
«Динамика положительная»: в Минздраве рассказали о состоянии двухлетней девочки из Уфы, которую выбросила в окно родная мать
В Башкирии согласование нового прокурора перенесли на 28 марта
В Уфе в столкновении «Дэу Нексии» и ВАЗа пострадала 5-летняя девочка
«Молчит, и все тут»: родные рассказали о завершении поисков 38-летней Елены Попытаевой из Башкирии
Ульфат Мустафин рассказал о будущем Затона
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Уфимском машиностроительном колледже
Перед женихом и невестой в Башкирии рухнул фасад здания ЗАГСа