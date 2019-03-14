В Уфе пропал 24-летний Евгений Высотин

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-14T11:33:25+03:00

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В столице Башкирии без вести пропал 24-летний Евгений Высотин. Сообщение о его пропаже в социальных сетях опубликовала его супруга Анна. Мужчина уехал по делам, в последний раз позвонил жене в 13.30 13 марта и сообщил, что находится на Центральном рынке.

- После этого связь с ним оборвалась, телефон недоступен. Раньше он никогда так не пропадал, - плачет в трубку Анна.

Приметы: рост 176 см, глаза карие, волосы темно-русые;

Был одет в черную куртку, черные штаны, черную кепку.

Если вам известно о местонахождении Евгения, сообщите по телефону 8(927)9600367.

ИСТОЧНИК KP.RU