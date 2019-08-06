В аварии в Уфе пострадала 9-летняя девочка

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-06T08:50:04+03:00

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В столице Башкирии зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями, в которой пострадал ребенок. Всё произошло на проспекте Октября. По данным пресс-службы столичной госавтоинспекции, 66-летний житель Стерлитамака за рулем «семерки» врезался в попутную автомашину «Хайма». Последняя от удара подалась вперед и столкнулась с легковушкой «Киа Рио».

В результате аварии помощь медиков потребовалась 9-летней девочке, находившейся в салоне «Хайма». Она получила ушибы.

Напомним, вчера вечером в селе Улукулево пьяный водитель насмерть сбил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU