В Башкирии пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Его задержали дорожные полицейские
ГИБДД по РБ
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В селе Улукулево Кармаскалинского района водитель сбил 33-летнюю местную жительницу. Женщина скончалась до приезда медиков. Сам автомобилист поспешил скрыться с места ДТП.
Сотрудники дорожной полиции разыскали мужчину и задержали его. Им оказался 31-летний односельчанин погибшей. Как оказалось, водительских прав у него не было. К тому же, по данным республиканской госавтоинспекции, он сел за руль ВАЗ-2114 пьяным. Впрочем, в таком же состоянии, как утверждают очевидцы, находилась и сама пешеход.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых два человека погибли и десять пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU