2019-08-06T08:34:12+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Его задержали дорожные полицейские
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
ГИБДД по РБГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

В селе Улукулево Кармаскалинского района водитель сбил 33-летнюю местную жительницу. Женщина скончалась до приезда медиков. Сам автомобилист поспешил скрыться с места ДТП.

Сотрудники дорожной полиции разыскали мужчину и задержали его. Им оказался 31-летний односельчанин погибшей. Как оказалось, водительских прав у него не было. К тому же, по данным республиканской госавтоинспекции, он сел за руль ВАЗ-2114 пьяным. Впрочем, в таком же состоянии, как утверждают очевидцы, находилась и сама пешеход.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых два человека погибли и десять пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24