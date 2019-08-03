2019-08-03T10:11:35+03:00
Общество

Автопробег в честь 100-летия Башкирии: день второй: пейзажи и скорости

По плану - несколько уникальных памятников истории и природы, которыми богата наша республика
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Фотографии и сторис на фоне чудесных пейзажей моментально улетают в соцсети в этих диких местахФотографии и сторис на фоне чудесных пейзажей моментально улетают в соцсети в этих диких местахФото: Рустем АХУНОВ
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Первая остановка - Воскресенский медеплавильный завод.

Он был построен ещё в далёком 1745 году и считается старейшим металлургическим предприятием на Южном Урале. Более 100 лет здание не используется по назначению, но кирпичная кладка очень хорошо сохранилась.

- С быстрым интернетом в сети МегаФона мы легко вышли в прямой эфир в Инстаграм и рассказали об этом историческом необычном месте. На самом деле мало кто знал о нем среди моих друзей и подписчиков ранее. Среди них много фотографов и многие хотят сюда теперь приехать поснимать в интересной локации, - рассказал участник автопробега Рустем.

Следующая остановка автопробега «Комсомолки», ее друзей и партнёров - обзорная площадка «Ласточкино гнездо», что на Юмагузинском водохранилище. Это волшебное место находится на территории Национального парка «Башкирия».

Замер интернета показал 7 Мбит/сек, фотографии и сторис на фоне чудесных пейзажей моментально улетают в соцсеть и в этих диких местах. Говорят, весной с обзорной площадки на другой стороне водохранилища можно увидеть брачные игры бурых медведей.

Ещё одна остановка - база отдыха «Иштуган». Стоит ли говорить, что место это находится буквально в глуши, далеко от цивилизации. И даже здесь на смартфонах участников был значок МегаФон #1 LTE и быстрый интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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