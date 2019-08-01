2019-08-01T11:54:59+03:00
Общество

Парламентарии Башкирии обсудят налог на бездетность

Вопрос не стоит снимать с повестки, считает председатель Курултая
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Facebookфото: Facebook
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Спикер Курултая Константин Толкачев выразил обеспокоенность проблемой снижения рождаемости в Башкирии. Напомним, об этом стало известно на заседании в правительстве, на котором подводились итоги полугодия.

На своей странице в Facebook председатель Госсобрания написал, что проблема характерна для всей страны и её причины кроются в менталитете современной молодежи, которая больше нацелена на личностный рост, а не на создание семьи.

Парламентарий считает, что необходимы дополнительные меры поддержки семей с детьми и поощрение рождения первого ребенка. В особом внимании, по его мнению, нуждаются матери одиночки. Также Толкачев вспомнил опыт прошлого.

– Не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада, хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей, – отметил Константин Толкачев.

Данные вопросы будут обсуждаться в качестве первостепенных на осенней сессии в парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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