В правительстве Башкирии подвели итоги за первое полугодие

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-01T09:46:24+03:00

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В правительстве Башкирии 31 июля прошло заседание, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития за первые шесть месяцев текущего года.

О темпах развития промышленности и экономики в регионе рассказал руководитель аппарата правительства Ильшат Тажитдинов. За первое полугодие на 4,4 процента вырос индекс промышленности производства. В первом квартале в экономику Башкирии вложено 40,2 млрд рублей.

На «Инвестчасах» рассмотрели 71 проект с общим объемом инвестиций более 132 млрд рублей, создано 13 тысяч рабочих мест. С 1 января в бюджет республики поступило 87 млрд рублей, поступления увеличились на 7,6 млрд рублей.

Исполняющая обязанности вице-премьера Ленара Иванова выступила с докладом о демографии, строительстве медучреждений и безработице. В Башкирии с начала года фиксируется снижение рождаемости и естественная убыль населения. В Уфе началось строительство нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. До конца года в эксплуатацию введут две поликлиники и 25 фельдшерско акушерских пунктов. Ленара Иванова отметила также положительную динамику на рынке труда: уровень безработицы снизился с 4,9 до 4,5 процентов. Бюджетникам увеличили зарплату на 8,8 процента.

О строительстве объектов социальной инфраструктуры рассказал и.о. заместителя Премьер-министра правительства Раиф Абдрахимов. За полгода в Башкирии построены: центр спортивной подготовки в Уфе, поликлиника в Илишевском районе, школы в Благовещенске и Караидельском районе, физкультурно-оздоровительные и торговые комплексы в Уфимском районе, Благовещенске, Белорецке и Нефтекамске.

– Итоги первого полугодия 2019 года будем считать неплохими. Хотя есть куда расти и что исправлять. Не снижайте темпов работы, – подытожил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU