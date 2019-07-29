2019-07-29T12:42:01+03:00
Происшествия

«В позе молящегося человека»: в поле в Башкирии найден труп пропавшего мужчины

Жуткую находку сделали в Янаульском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погибшего нашли на крыше собственного автомобиляПогибшего нашли на крыше собственного автомобиля
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Пропавшего без вести жителя Башкирии обнаружили мертвым в странном положении. Его нашли посреди поля в одном километре от деревни Конигово Янаульского района.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», местный житель находился на крыше своего Мерседеса в позе молящегося человека. Ненормальности ситуации добавил вердикт криминалистов – на теле предпринимателя нет никаких видимых повреждений.

В настоящий момент тело находится на судмедэкспертизе, которая должна внести ясность в причину смерти.

Напомним, в Янауле полицейские разыскивают родственников скончавшейся на улице неизвестной женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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