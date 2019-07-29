«В позе молящегося человека»: в поле в Башкирии найден труп пропавшего мужчины
Жуткую находку сделали в Янаульском районе
Погибшего нашли на крыше собственного автомобиля
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Пропавшего без вести жителя Башкирии обнаружили мертвым в странном положении. Его нашли посреди поля в одном километре от деревни Конигово Янаульского района.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», местный житель находился на крыше своего Мерседеса в позе молящегося человека. Ненормальности ситуации добавил вердикт криминалистов – на теле предпринимателя нет никаких видимых повреждений.
В настоящий момент тело находится на судмедэкспертизе, которая должна внести ясность в причину смерти.
Напомним, в Янауле полицейские разыскивают родственников скончавшейся на улице неизвестной женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU