«В позе молящегося человека»: в поле в Башкирии найден труп пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-29T12:42:01+03:00

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Пропавшего без вести жителя Башкирии обнаружили мертвым в странном положении. Его нашли посреди поля в одном километре от деревни Конигово Янаульского района.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», местный житель находился на крыше своего Мерседеса в позе молящегося человека. Ненормальности ситуации добавил вердикт криминалистов – на теле предпринимателя нет никаких видимых повреждений.

В настоящий момент тело находится на судмедэкспертизе, которая должна внести ясность в причину смерти.

Напомним, в Янауле полицейские разыскивают родственников скончавшейся на улице неизвестной женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU