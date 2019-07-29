2019-07-29T10:46:59+03:00
Происшествия

В башкирском городе прохожие обнаружили труп женщины

Полицейские разыскивают родственников погибшей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Личность женщины установить не удалосьЛичность женщины установить не удалось
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В городе Янаул у одного из домов по улице Ломоносова прохожие обнаружили труп пожилой женщины. В полицию тут же позвонил мужчина, пожелавший остаться анонимным. Прибывшим на место страшной находки правоохранителям не удалось установить личность погибшей. Стражи порядка бросили клич в социальные сети.

– Пожалуйста, спросите своих родственников, друзей, знакомых, может, чья то бабушка, мама не выходит на связь... – говорится в сообщении.

Всех, кто узнал женщину, просят обратиться по номеру дежурной части городской полиции – 8-999-741-12-24 или 8-999-741-76-61.

Что стало причиной смерти женщины, пока неизвестно – судмедэкспертиза еще не проводилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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