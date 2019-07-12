В одной из рек Башкирии массово гибнет рыба
В Башкирии зафиксирована массовая гибель рыбы. Житель поселка Чишмы Чишминского района 11 июля снял ролик, на котором показал речных обитателей различных семейств, всплывших кверху брюхом. Они практически не двигаются, многих прибило к берегу. Видео было опубликовано в социальных сетях. По словам рыбака, инцидент может быть связан с выбросами очистными сооружениями.
– Рыба дохнет, дышать нечем. Щуки, караси, окунь, подлещики, сорожка, лещи – рыбы ужасно много, – комментирует на видео мужчина.
Автор ролика спустился на полтора километра вниз по течению реки – и там наблюдалась та же картина. Возможно, проблемой заинтересуются местные власти или надзорные органы.
Похожий случай произошел год назад на реке Тюй в Аскинском районе.
Гибель рыбы в Башкирии.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU