В Уфе разыскивают 17-летнего Рината Зиганшина

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-26T19:36:39+03:00

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В Уфе близкие и родственники разыскивают 17-летнего Рината Зиганшина. О местонахождении подростка ничего неизвестно с 18 июля. Поддержку в поисках оказывает отряд «Лиза Алерт». По сообщению волонтеров, пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост – 160 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Ринат был одет в светло-серую рубашку с коротким рукавом, светло-голубые джинсовые шорты, черные кожаные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Ринате Зиганшине, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, буквально вчера пропал 15-летний Данил Гайнетдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU