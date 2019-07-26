В Уфе пропал 15-летний Данил Гайнетдинов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-26T14:04:41+03:00

Подросток вышел из дома и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии разыскивают 15-летнего Данила Гайнетдинова. Накануне подросток вышел из дома, но обратно так и не вернулся. К поискам школьника подключился отряд «Лиза Алерт». Волонтеры распространяют информацию о пропаже в соцсетях. Они полагают, что Данил может находиться в любом из районов Уфы.

Приметы: рост – 170 см, плотное телосложение, светло-русые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Подросток был одет в темно-синюю футболку, черное трико, синие кеды с белой подошвой и черную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Данила Гайнетдинова, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8 (800)700-54-52 либо 112.

ИСТОЧНИК KP.RU