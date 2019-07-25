2019-07-25T12:23:53+03:00
Происшествия

В Башкирии строительный кран рухнул на школу

Учебное заведение находится на реконструкции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В городе Туймазы строительный кран рухнул на школу, которая находится на реконструкции. О происшествии рассказали очевидцы в одном из сообществе социальной сети. По всей видимости, спецтехника была задействована в строительных работах над зданием учебного заведения. Что стало причиной ЧП, пострадал ли кто-нибудь из прохожих и находился ли в этот момент на кране рабочий, пока неизвестно.

– Теперь отмазка есть, чтобы к 3 четверти не открываться, – иронизирует один из подписчиков городского сообщества.

Напомним, школа №5 и так была проблемным объектом. В ходе эксплуатации выявились недостатки в строительстве фундамента. Введение её в эксплуатацию было перенесено на конец 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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