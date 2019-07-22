В Башкирии возникли проблемы при строительстве двух школ

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-22T11:21:08+03:00

Строительство одной из школ идет с опозданием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве представитель госкомстроя

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили вопрос готовности образовательных учреждений к новому учебному году. На заседании отчитался и.о. председателя Госкомитета по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллиин.

Согласно докладу чиновника, на стадии строительства и проектирования находится 71 объект отрасли образования, из них 22 школы и 15 МФЦ образования.

– В 2019 году запланирован ввод 21 объекта образования на 6404 учебных места — это девять школ на 4 тысячи ученических мест и 12 МОЦ на 2364 учебных места, – рассказал Ахмадуллин.

Исполняющий обязанности председателя госкомстроя также отметил, что в республике имеются два проблемных объекта: строительство школы на 825 мест в селе Бакалы и реконструкция школы №5 в городе Туймазы.

Затруднения с первой школой возникли из-за некомпетентной организации строительства, из-за чего допущено отставание от графика. Тем не менее сдать школу планируется к 1 сентября текущего года. На втором проблемном объекте выявлены недостатки фундамента здания, который приходится дополнительно усиливать. Во время реконструкции детей разместили в закрытом филиале Авиационного университета. Они учатся там с 1 сентября 2018 года в две смены.

– С третьей четверти школу открывайте. Такую задачу вам ставлю, – поручил Радий Хабиров главе Туймазинского района Айдару Суфиянову.

ИСТОЧНИК KP.RU