В уфимской поликлинике ответили на видео с карабкающимся по лестнице Рустамом Набиевым
Главный врач уфимской поликлиники №46 Любовь Зуева прокомментировала видео, на котором оставшийся без ног после обрушения казармы Рустам Набиев пытается попасть в филиал медучреждения на Авроры 5/2 в Уфе. По пандусу инвалид заехать не смог, кнопки для вызова врачей не было, и ему пришлось карабкаться по лестнице и тащить за собой кресло.
В ходе инспекции активистов «Единой России» главврач поликлиники сообщила, что в главном корпусе на улице Софьи Перовской созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, а вот в филиале действительно есть проблемы.
– На Авроры находятся только некоторые специалисты. Корпус филиала 1983 года постройки лишь переоборудован под поликлинику. Молодой терапевт, видимо, не разобравшись, отправила Рустама на УЗИ в наш дополнительный кабинет, который расположен там», – объяснила Любовь Зуева.
В главном корпусе поликлиники ситуация намного лучше
Руководитель медучреждения также отметила, что оборудовать филиал дополнительными конструкциями не получится – пожарные службы не дают разрешения.
Сам Рустам Набиев считает, что смысла устанавливать пандусы в здании на Авроры нет никакого смысла. Главное, чтобы людей с ограниченными возможностями здоровья туда не направляли.
Напомним, на прошлой неделе ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Доступная среда для инвалидов в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU