2019-07-23T16:58:44+03:00
Общество

В уфимской поликлинике ответили на видео с карабкающимся по лестнице Рустамом Набиевым

Главврач медучреждения сказала, что блогера направили в злополучный филиал по ошибке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Чтобы попасть в поликлинику, Рустаму пришлось буквально карабкатьсяЧтобы попасть в поликлинику, Рустаму пришлось буквально карабкаться
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Главный врач уфимской поликлиники №46 Любовь Зуева прокомментировала видео, на котором оставшийся без ног после обрушения казармы Рустам Набиев пытается попасть в филиал медучреждения на Авроры 5/2 в Уфе. По пандусу инвалид заехать не смог, кнопки для вызова врачей не было, и ему пришлось карабкаться по лестнице и тащить за собой кресло.

В ходе инспекции активистов «Единой России» главврач поликлиники сообщила, что в главном корпусе на улице Софьи Перовской созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, а вот в филиале действительно есть проблемы.

– На Авроры находятся только некоторые специалисты. Корпус филиала 1983 года постройки лишь переоборудован под поликлинику. Молодой терапевт, видимо, не разобравшись, отправила Рустама на УЗИ в наш дополнительный кабинет, который расположен там», – объяснила Любовь Зуева.

В главном корпусе поликлиники ситуация намного лучше

В главном корпусе поликлиники ситуация намного лучше

Руководитель медучреждения также отметила, что оборудовать филиал дополнительными конструкциями не получится – пожарные службы не дают разрешения.

Сам Рустам Набиев считает, что смысла устанавливать пандусы в здании на Авроры нет никакого смысла. Главное, чтобы людей с ограниченными возможностями здоровья туда не направляли.

Напомним, на прошлой неделе ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Доступная среда для инвалидов в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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