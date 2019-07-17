Глава Минздрава Башкирии отреагировал на видео с карабкающимся по лестнице блогером

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-17T15:21:22+03:00

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Министр Здравоохранения Башкирии Максим Забелин отреагировал на видео с карабкающимся по лестнице поликлиники блогером. Напомним, оставшийся без ног после обрушения казармы в Омске Рустам Набиев на днях опубликовал видеозапись, на которой он пытается попасть в поликлинику на улице Авроры 5/2 в Уфе. По пандусу парень заехать не смог, и ему пришлось самостоятельно подниматься и тащить за собой кресло.

– Вопрос доступной среды - то наследство, которое досталось нам вместе со зданиями, построенными без учета особенностей людей с ограниченными возможностями. Одномоментно заменить или сделать пандусы, лифты во всех больницах и поликлиниках нет возможности, – написал на своей странице в соцсети Максим Забелин. – Но среда должна быть доступной! Это справедливое замечание. Наша задача - решать ее теми средствами и возможностями, которыми мы располагаем.

Чиновник также отметил, что в филиале 46-й поликлиники невозможно установить пандус в принципе – такое мнение выразили проектировщики. Но зато, по словам Забелина, в медучреждении работает кнопка вызова персонала, хотя сам Рустам Набиев отметил в начале видео, что никакой кнопки нет.

– Будем решать вопрос с возможностью установки подъемника или реконструкции, – добавил глава Минздрава.

Еще одной проблемой Забелин считает неслаженную организационную работу и человеческий фактора. Чиновник обратился к главврачам с просьбой проверить здания медучреждений на соответствие требованиям доступной среды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720399" frameborder="0"></iframe> Доступная среда для инвалидов в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU