В Башкирии спасли трех рыбаков из перевернувшейся надувной лодки

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-22T17:05:22+03:00

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В Башкирии сотрудники МЧС спасли жизнь трем рыбакам, едва не утонувшим в озере. В минувшую субботу, 20 июля, мужчины отправились на рыбалку на озеро Талкас, что неподалеку от деревни Исяново. На надувной лодке рыбаки доплыли до середины озера, как неожиданно поднялся сильный ветер, и волна попросту перевернула легкое суденышко. Рыбаки оказались в воде, и все могло бы окончиться плачевно, если бы сотрудники МЧС, находившиеся неподалеку. Они вытащили мужчин на берег и вызвали скорую помощь. Впрочем, госпитализация спасенным рыбакам не понадобилась.

Озеро Талкас уже печально известно среди жителей Башкирии:14 июля там утонул 19-летний парень, спасая восьмилетнего сына своего коллеги. Молодой парень с ребенком решили поплавать на надувном бассейне, но тот перевернулся от сильной волны, и мальчик оказался в воде. Клим М. держал ребенка над поверхностью воды, сколько мог, но сам выбраться на берег уже не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU