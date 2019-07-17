2019-07-17T10:10:10+03:00
Происшествия

«Прости, что не сберег»: 19-летний парень из Башкирии погиб, спасая ребенка

Трагичный случай произошел на озере Талкас
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии парень погиб, спасая из воды ребенкаВ Башкирии парень погиб, спасая из воды ребенка
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19-летний Клим М. из Башкирии погиб, спасая из воды сына своего коллеги.

Известно, что несчастный случай произошел днем в минувшее воскресенье, 14 июля. Молодой человек отдыхал вместе со своими коллегами на берегу озера Талкас, что рядом с Сибаем. Когда одна часть ребят начала готовить костер, Клим вместе с сыном коллеги пошел плавать на надувном матрасе.

- Внезапно начался резкий шторм, который продлился несколько минут. Их унесло на глубину, а затем перевернуло. Ребенок оказался в воде, а Клим успел его выхватить и выдернуть на поверхность воды. Какое-то время они находились рядом. С берега к ним уже плыли отдыхающие, - написал отец спасенного мальчика.

Подоспевшим ребятам на лодке удалось втащить на нее мальчика, который уже начал тонуть. Вместе с отцом их довезли до берега. После этого все бросились доставать из воды Клима, которого уже не было видно на поверхности. К сожалению, было слишком поздно. Тело погибшего парня в зарослях водорослей водолазы обнаружили только через два дня.

- Там в воде видно только на метр. Если глубже уходишь, то там водоросли, в которых начинаешь путаться и тонуть. Я нырял под воду примерно минут 20, - объяснил коллега погибшего.

Сейчас отец спасенного мальчика винит себя в том, что в опасный момент не оказался рядом.

- Мне стыдно перед родителями Клима, и перед его любимой девушкой, что все произошло так нелепо. За время, которое мы работали вместе, он стал мне как сын. Клим, ты был светлым человеком, и только начал познавать мир. Все кончилось в самом разгаре. Прости, что не сберег, - написал мужчина.

Известно, что погибший парень был талантливым парикмахером. Все пользователи соцсетей вспоминают о Климе как о хорошем друге и настоящем мастере своего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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