2019-07-22T15:02:24+03:00
Общество

Информация о штрафах первой леди Башкирии пропали из базы данных приставов

История получила новый поворот
Рустем АХУНОВ
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Из базы судебных приставов пропали сведения о штрафах Каринэ ХабировойИз базы судебных приставов пропали сведения о штрафах Каринэ Хабировой
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Из федеральной базы данных службы судебных приставов пропали сведения о долгах первой леди Башкирии Каринэ Хабировой.

Напомним, что журналисты «КП-Уфа» нашли сведения о штрафах супруги Радия Хабирова на прошлой неделе. Всего за женщиной накопилось порядка 16,5 тысяч рублей неоплаченных штрафов. Большинство из них за числились за нарушение ПДД за пределами Башкирии.

Любопытно, что в государственном издании «Башинформ» через некоторое время появилась информация о том, что штрафы известных лиц в базе данных отсутствуют. Об этом редакции рассказал руководитель службы судебных приставов республики Ильнур Махмутов.

Вот только отсутствовали они якобы в «башкирской» базе (что само по себе смешно, ведь информационный ресурс единый для всех субъектов страны).

По состоянию на 22 июля, абсолютно все штрафы супруги Хабирова пропали из базы данных. По всей видимости, после внимания со стороны СМИ чета решила расплатиться с государством за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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