2019-07-17T14:42:53+03:00
Политика

Приставы объяснили ситуацию со штрафами первой леди Башкирии

Непосредственно в республике Каринэ Хабирова ничего не нарушала, а штрафы тянутся с «московских» времен
Павел КРАЙНОВ
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Фото: vk.com/id414108402Фото: vk.com/id414108402
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Накануне стало известно о наличии неоплаченных штрафов на 16,5 тысяч рублей у первой леди Башкирии Каринэ Хабировой. В базе данных исполнительных производств у супруги врио главы республики имеются несколько записей – все они так или иначе связаны со штрафами за нарушения ПДД.

Вскоре главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов прокомментировал ситуацию государственному информагентству «Башинформ»:

«То, что муссируется в средствах массовой информации в последнее время, то что там указано, этих штрафов в нашей базе данных нет», - звучит цитата чиновника.

Однако сайт базы данных исполнительных производств ФССП России говорит об обратном – на утро 17 июля там еще имелись записи о задолженности Каринэ Аветисян (фамилия первой леди до замужества. – Прим. ред.).

«Комсомолка» решила поинтересоваться, почему такие расхождения в версиях. Источник в службе судебных приставов пояснил, что в базе данных ФССП по Башкирии действительно нет и не может быть информации о неуплаченных с «московских времен» штрафах Каринэ Хабировой. Все они были выписаны дорожными полицейскими Москвы и Подмосковья. А после переезда первой леди в Башкирию ни одного штрафа за ней не числится.

«Комсомольская правда - Уфа» направила запрос в управление ФССП по Москве с просьбой прокомментировать наличие или отсутствие в их базе информации о штрафах Каринэ Хабировой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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