В Башкирии погиб водитель опрокинувшегося на крышу внедорожника

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-22T12:18:30+03:00

От удара внедорожник перевернулся на крышу

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Сегодня, 22 июля, в Стерлитамаке произошло смертельное ДТП. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, на пересечении улиц Чапаева и 23 мая местная жительница за рулем «Лады Гранта», предположительно, не уступила дорогу Renault Duster и столкнулась с ним. Удар оказался настолько сильным, что внедорожник опрокинулся на крышу.

В результате аварии 58-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия. В причинах и обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Напомним, вчера в Туймазинском районе на трассе произошло ДТП с летальным исходом: столкнулись две легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU