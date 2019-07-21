В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, сообщается о двоих погибших

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-21T17:17:56+03:00

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Сегодня днем, 21 июля, на трассе в Туймазинском районе Башкирии произошла страшная авария. По словам очевидцев ДТП, столкнулись две легковушки в районе села Карамалы-Губеево. По предварительным данным это были «Hyundai Accent» и ВАЗ-2110. Проезжавшие мимо автомобилисты сообщают о как минимум двоих погибших – якобы, погиб водитель иномарки и пассажир отечественной легковушки.

Также со слов очевидцев аварии сообщается о нескольких пострадавших. В иномарке находилась маленькая девочка. По неподтвержденной пока информации она осталась жива. Водителя «Десятки», якобы, доставили в больницу.

Причины аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции. Они уже прибыли на место ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU