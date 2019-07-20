2019-07-20T15:42:05+03:00
Общество

Неравнодушные уфимцы спасли собаку с пластиковой бутылкой на голове

Несчастное животное несколько дней пыталось избавиться от западни самостоятельно
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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В Уфе неравнодушные прохожие спасли бродячую собаку от верной гибели. Неизвестные живодеры нацепили на голову пса пластиковую бутылку и отпустили. Животное было сильно истощено и неминуемо бы погибло от обезвоживания и недостатка воздуха. Удивительно, но несколько дней собака бегала по городу, но никто не обращал на нее внимания и не пытался помочь.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», сначала спасители отрезали пластиковое дно у бутылки, чтобы собака могла свободно дышать, а потом разрезали остальную конструкцию. Освободившись, испуганное животное бросилось наутек.

Напомним, что в прошлом году уфимец помог собаке, которую засунули в рюкзак и оставили погибать. Спасенную Жучку (так назвали собаку) неравнодушный мужчина решил оставить себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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