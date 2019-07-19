В Следкоме Башкирии прокомментировали жестокое убийство матери собственным сыном
В Следкоме Башкирии прокомментировали жестокое убийство 62-летней женщины ее собственным сыном.
Напомним, что о чудовищном по своей жестокости случае источник «КП-Уфа» сообщил в минувший четверг, 18 июля. 41-летний сын, страдающий от психического расстройства, избил пожилую мать топором, а затем задушил.
Сыщики рассказали, что тело несчастной обнаружили дочери погибшей, которые начали беспокоиться из-за того, что мама не приехала к ним в гости. В родительском доме они обнаружили страшную картину – комнату в крови, тело мамы и неадекватного брата. Примечательно, что после совершения преступления мужчина остался находиться в одном помещении с телом матери.
В убийстве мужчина признался, а вот причины его жестокости по отношению к самому близкому человеку остаются неизвестными. Вскоре убийцу отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU