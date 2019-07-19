В Следкоме Башкирии прокомментировали жестокое убийство матери собственным сыном

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-19T12:50:41+03:00

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В Следкоме Башкирии прокомментировали жестокое убийство 62-летней женщины ее собственным сыном.

Напомним, что о чудовищном по своей жестокости случае источник «КП-Уфа» сообщил в минувший четверг, 18 июля. 41-летний сын, страдающий от психического расстройства, избил пожилую мать топором, а затем задушил.

Сыщики рассказали, что тело несчастной обнаружили дочери погибшей, которые начали беспокоиться из-за того, что мама не приехала к ним в гости. В родительском доме они обнаружили страшную картину – комнату в крови, тело мамы и неадекватного брата. Примечательно, что после совершения преступления мужчина остался находиться в одном помещении с телом матери.

В убийстве мужчина признался, а вот причины его жестокости по отношению к самому близкому человеку остаются неизвестными. Вскоре убийцу отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU