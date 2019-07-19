2019-07-19T12:50:41+03:00
Происшествия

В Следкоме Башкирии прокомментировали жестокое убийство матери собственным сыном

Тело пенсионерки нашли еще 16 июля
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Неадекватный мужчина убил маму в ее домеНеадекватный мужчина убил маму в ее доме
Изменить размер текста:

В Следкоме Башкирии прокомментировали жестокое убийство 62-летней женщины ее собственным сыном.

Напомним, что о чудовищном по своей жестокости случае источник «КП-Уфа» сообщил в минувший четверг, 18 июля. 41-летний сын, страдающий от психического расстройства, избил пожилую мать топором, а затем задушил.

Сыщики рассказали, что тело несчастной обнаружили дочери погибшей, которые начали беспокоиться из-за того, что мама не приехала к ним в гости. В родительском доме они обнаружили страшную картину – комнату в крови, тело мамы и неадекватного брата. Примечательно, что после совершения преступления мужчина остался находиться в одном помещении с телом матери.

В убийстве мужчина признался, а вот причины его жестокости по отношению к самому близкому человеку остаются неизвестными. Вскоре убийцу отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии ищут двух пропавших подростков
17-летняя уфимка обвиняла приятеля в изнасиловании
«Превратилась в девушку с ассиметричным лицом»: уфика пять лет борется за свою жизнь
Башкирия направит на борьбу с болезнями сердца 2,4 млрд рублей
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
Отставной полковник из Уфы не смог объяснить, откуда у него миллион рублей
Восьмилетний мальчик из Башкирии утонул в Челябинской области
Ремонтные работы на кране едва не закончились трагедией в Башкирии
«Башавтотранс» получит 307 новых автобусов от трех поставщиков
В Уфе врачи спасли девочку, которая отравилась лекарством
Затопило девять этажей: в уфимском жилом доме прорвало батарею
«Не уступил дорогу»: в Башкирии столкнулись легковушка и мотоцикл
Семья с тремя детьми попала в больницу после серьезного ДТП в Башкирии
В Башкирии сотрудники скорой помощи спасли двух утопающих мужчин
В Башкирии внедорожник въехал в «Вольво»: машина перевернулась на крышу
В Уфе пройдет традиционная летняя ярмарка «Ягодное лукошко»
В Башкирии восемь тысяч человек пострадали от укусов клещей
Грозы и жара: какая погода ожидает жителей Башкирии в конце недели
В Уфе спасатели вытащили из воды утопающую 22-летнюю девушку
«Спасибо, что был рядом»: стала известна личность школьника, отравившегося парами бензина
Страдающий шизофренией житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью
Минздрав Башкирии планирует развивать в республике медицинский туризм
Башкирия арендовала камеры видеофиксации нарушений у предприятия Сбербанка
В Башкирии ребенок задохнулся, надышавшись бензина
В Уфе утонул иностранный студент