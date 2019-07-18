2019-07-18T19:49:49+03:00
Происшествия

Страдающий шизофренией житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью

Мужчина использовал топор и веревку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемый зарубил женщину топоромПодозреваемый зарубил женщину топором
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Деревню Дмитриевка Гафурийского района потрясла новость о жестоком убийстве. Вечером 16 июля в одном из домов населенного пункта было найдено тело 63-летней пенсионерки. Прибывшие полицейские обнаружили на голове погибшей рубленые раны, а на шее – веревку. С места преступления был изъят топор.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в убийстве задержали сына пожилой женщины. 41-летний мужчина жил вместе с матерью. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», задержанный страдал шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он уже дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело.

Напомним , в Кармаскалинском районе Башкирии 23 июня местный житель зарезал троих человек, после чего погиб сам. После инцидента стало известно, что мужчина был болен шизофренией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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