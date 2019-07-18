2019-07-18T12:56:27+03:00
Происшествия

Стала известна личность уфимца, тело которого нашли на дне реки с кирпичами в карманах

Несчастным оказался житель микрорайона Затон
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тело уфимца обнаружили на дне рекиТело уфимца обнаружили на дне реки
Изменить размер текста:

Мужчиной, тело которого нашли на дне реки Белой с кирпичами в карманах, оказался 39-летний житель микрорайона Затон.

Известно, что тело несчастного достали из воды еще 14 июля. Даже опытных полицейских и следователей удивило то, что на теле погибшего не было видимых следов насилия, а его одежда была буквально набита осколками кирпичей. К руке несчастного также был привязан пакет с кирпичами.

По данным источник «КП-Уфа», погибшим оказался 39-летний уфимец Виталий Д. О нем известно не так много. Проживал он в новостройке, буквально в километре от парка, на берегу которого полицейские обнаружили тело. Известно, что мужчина не числился в списке пропавших людей, которых разыскивают волонтеры.

Сейчас во всех обстоятельствах жутковатой историей, напоминающей разборки бандитов из 90-ых годов прошлого века, разбираются стражи порядка. Тело мужчины отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Была в депрессии»: стало известно, из-за чего жительница Башкирии утопила свою дочь
Девочку, которую увёз отец против воли матери, вернули домой
В Уфе посреди реки едва не утонула молодая девушка
В Башкирии пропала 42-летняя Наталья Касимова
Оперного певца Аскара Абдразакова наградили орденом Салавата Юлаева
В Башкирии ищут родственников пожилого мужчины
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Уфимцы спасли женщину от изнасилования на железной дороге
Банк УРАЛСИБ подвел итоги уникального проекта онлайн-трансляции из жизни соколов-сапсанов в Уфе
«Не будет никакой воды»: жителей Уфы пугают слухами о коммунальном апокалипсисе
В Уфе состоится международный стрит-арт фестиваль «Union of Free Art»
В Уфе водитель сбил девушку, извинился и сбежал
«Помогите найти папу»: в Башкирии пропал Фиргат Ахиязов
Башэлектросбыт переходит на прямые договора
Правительство Башкирии заключило соглашения с «Российским экспортным центром»
«Казались хорошей семьей»: подробности убийства 4-месячной девочки матерью в Башкирии