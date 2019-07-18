Стала известна личность уфимца, тело которого нашли на дне реки с кирпичами в карманах

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-18T12:56:27+03:00

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Мужчиной, тело которого нашли на дне реки Белой с кирпичами в карманах, оказался 39-летний житель микрорайона Затон.

Известно, что тело несчастного достали из воды еще 14 июля. Даже опытных полицейских и следователей удивило то, что на теле погибшего не было видимых следов насилия, а его одежда была буквально набита осколками кирпичей. К руке несчастного также был привязан пакет с кирпичами.

По данным источник «КП-Уфа», погибшим оказался 39-летний уфимец Виталий Д. О нем известно не так много. Проживал он в новостройке, буквально в километре от парка, на берегу которого полицейские обнаружили тело. Известно, что мужчина не числился в списке пропавших людей, которых разыскивают волонтеры.

Сейчас во всех обстоятельствах жутковатой историей, напоминающей разборки бандитов из 90-ых годов прошлого века, разбираются стражи порядка. Тело мужчины отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU