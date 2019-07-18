В уфимской реке нашли утопленника, к руке которого был привязан пакет с кирпичами

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-18T08:46:40+03:00

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В Уфе прекращены поиски 39-летнего местного жителя – тело мужчины нашли в реке Белой.

Одежда погибшего была набита кирпичами. Помимо этого, к его руке был привязан пакет, в котором так же находились кирпичи. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают коллеги из «Вести-Башкортостан».

Криминалисты в данный момент выясняют обстоятельство инцидента. Судебная медицинская экспертиза установит причины смерти мужчины.

Напомним, на днях трагедией завершились поиски 45-летнего Анатолия Анкушина. Его нашли мертвым спустя полмесяца после пропажи.

ИСТОЧНИК KP.RU