В уфимской реке нашли утопленника, к руке которого был привязан пакет с кирпичами
Погибший числился в пропавших без вести
Тело погибшего нашли в реке Белой
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В Уфе прекращены поиски 39-летнего местного жителя – тело мужчины нашли в реке Белой.
Одежда погибшего была набита кирпичами. Помимо этого, к его руке был привязан пакет, в котором так же находились кирпичи. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают коллеги из «Вести-Башкортостан».
Криминалисты в данный момент выясняют обстоятельство инцидента. Судебная медицинская экспертиза установит причины смерти мужчины.
Напомним, на днях трагедией завершились поиски 45-летнего Анатолия Анкушина. Его нашли мертвым спустя полмесяца после пропажи.
ИСТОЧНИК KP.RU