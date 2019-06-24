«После службы в армии его будто подменили»: подробности тройного убийства в Башкирии

Кровавая драма разыгралась вчера вечером, 23 июня, в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района Башкирии. 47-летний местный житель, страдавший шизофренией, сначала зарезал свою родную сестру, а потом, выбежав во двор, убил пожилую супружескую пару и ранил еще двух односельчан, пытавшихся остановить безумца. Прибывшие полицейские ранили нападавшего в ногу и в пах, но, по всей видимости, попали в бедренную артерию, и он скончался от острой кровопотери.

Неадекватный мужчина повредил машину лопатойФото: Яна БАЗЕКИНА

Жители Ибрагимово до сих пор не могут прийти в себя, ведь душегуб всегда производил впечатление хоть и странного, но тихого и приветливого человека. От чего добродушный мужчина превратился в безжалостного зверя, и почему жертв в кровавой бойне могло быть гораздо больше, разбирались корреспонденты «КП-Уфа».

«БОЛЕЗНЬ ПРОЯВИЛАСЬ ПОСЛЕ АРМИИ»

От Уфы до Ибрагимово чуть более 50 километров; нужный адрес долго искать не приходится. Наверное, в деревне нет ни одного человека, который не знал бы о случившемся, поэтому дом, где разыгралась трагедия, находим практически сразу.

На траве остались следы кровиФото: Яна БАЗЕКИНА

Дом, где проживал 47-летний Филарит Даутов вместе со своей престарелой матерью, находится в небольшом переулке на четыре дома. Одноэтажный покосившийся домик готов упасть от малейшего дуновения ветра, старый облупленный забор проломлен – словно кто-то дикий и безумный ломился на улицу, забыв, где находится калитка. Дверь опечатана, ведь в опустевшем доме больше никого нет. Во дворе – один бурьян, никаких тебе грядок или плодовых деревьев. Возле дома – примятая трава, залитая кровью. Рядом валяется одинокая смятая перчатка криминалиста. Здесь прошли последние минуты жизни убийцы.

- Вот тут его полицейские подстрелили, повалили и связали. Тут он и умер, видите, сколько крови натекло, - рассказывает соседка Даутовых.

Филарита тут знают все: мужчина родился и вырос в деревне, окончил тут школу, отслужил в армии. А вот когда вернулся – парня словно подменили. Соседи говорят, что Филарит и раньше был скромным и молчаливым, а потом и вовсе ушел в себя.

– Обычный парень был, не пьющий. Пройдет мимо, улыбнется, поздоровается. В магазин постоянно ходил, продукты покупал, себе в жару квас всегда брал – алкоголь не пил. Что сейчас случилось, неизвестно. Может, жара повлияла, может, весной просто не долечился, - рассказала односельчанка с соседней улицы. – До армии у него все в порядке было, это потом его будто подменили. Может, били его там по голове, он же больным вернулся, долго после по «психушкам» катался.

Мужчина мог выбежать со своего участка через дыру в забореФото: Эльвина АПАРИНА

Филарит жил в доме вместе со своей матерью-пенсионеркой. Глава семейства умер несколько лет назад, и мужчина ухаживал за родительницей, которая уже не вставала с кровати. Своей семьей так и не успел обзавестись, а когда заболел – уже и не до того было.

- Не работал нигде, сидел дома. Целый день на завалинке мог просидеть – курил сигареты одну за другой, прохожим улыбался, рукой махал,- рассказывает соседка Филарита, дочь убитых пенсионеров. – Раньше он лечился: каждую весну и осень в психоневрологическом диспансере лежал, а вот последние четыре года почему-то лечился дома, лекарства пил. Видимо, врачи решили, что он не опасен для окружающих…

«БЫЛ В ОДНИХ ТРУСАХ, В РУКАХ НОЖ, ВСЕ ТЕЛО В КРОВИ»

В тот роковой день в гости приехала родная сестра Филарита–55-летняя Фаниса (имя изменено – ред.). Женщина проживала в Баймакском районе вместе с мужем и взрослым сыном, но часто приезжала проведать мать и брата. Соседи говорят, что между братом и сестрой всегда были доброжелательные отношения – они часто прогуливались возле дома, о чем-то разговаривали, смеялись.

Что именно случилось в тот роковой вечер, доподлинно неизвестно, но около 10 вечера Филарит – весь окровавленный, полураздетый, совершенно в неадекватном состоянии, размахивая ножом, выбежал на улицу.

Убийца жил в старом доме со своей матерьюФото: Эльвина АПАРИНА

- Был он в одних трусах, в руках небольшой кухонный нож, все тело в крови, мы поняли, что с кем-то он уже расправился, - говорит внук убитых пенсионеров.

На шум и крики выбежала пожилая соседка Даутовых. 76-летняя Хабира и 78-летний Мидхат Хасановы жили в доме напротив и хорошо знали Филарета и его проблемах с психическим здоровьем.

- Мама очень хорошо к нему всегда относилась, - со слезами вспоминает Залия, дочь убитых. – Бывало, приготовит обед и несет соседям. Жалела и мать Филарита, она же совсем неходячая была, беспомощная, и к самому Филариту всегда с добром и лаской относилась. Вот ведь как говорится: не делай добра и не получишь зла…

Схватив нож, мужчина жестоко расправился с пожилой женщиной – несколько раз ударил ее ножом и бросил умирать на траве. Затем убийца вернулся во двор пенсионерки и напал на ее супруга, который вышел за женой на крыльцо. 78-летний мужчина не ходил самостоятельно, он передвигался, опираясь на специальную железную конструкцию. Филарит застал его прямо во дворе – тем же ножом он стал наносить ему удары один за другим. Несчастный даже закричать не успел.

- Я видела весь этот кошмар своими глазами, - плачет Залия (женщина живет в соседнем доме от родителей – ред.). – Выхожу на шум во двор, а там… отец лежит, а этот… прямо ножом по нему. Я ему стала кричать, мол, Филарит, Филарит, что же ты делаешь?! Тогда он побежал на меня. Я спасалась через огород.

«ВЫСТРЕЛ В ПАХ СТАЛ СМЕРТЕЛЬНЫМ»

Обезумевший мужчина сильно изуродовал лицо соседа, родственникам потом даже не показали его тело.

- Мама лежала на траве, полностью в крови. Наверное, был маленький шанс спасти ее, но мы даже не могли подойти к ней – Филарит не подпускал, бегал за нами с ножом. А знали бы вы, как он быстро бегает! Я до сих пор не пойму, как спаслась от него. Все окружающие принялись вызывать скорую и полицию. Я убегала и звонила в службу спасения, кричала, просила о помощи, - с ужасом вспоминает дочь погибших пенсионеров.

На помощь к Залие бросились ее родственники, которые пытались удержать обезумевшего вооруженного мужчину, ведь неподалеку играли маленькие дети, подростки катались на велосипеде, а другие жители деревни возились в огороде. Жертв могло быть гораздо больше, поэтому пришлось рисковать собственной жизнью.

Дом, рядом с которым произошло преступление, опечаталиФото: Яна БАЗЕКИНА

- Я его отвлекал, чтобы на других он не бросался. Страшно вспоминать, каким он выбежал со двора – вон ведь, даже забор деревянный силой выломал. Глаза у него были дикие, квадратные. Таким, пожалуй, его никто никогда не видел. Филарит ни на кого не реагировал, - рассказал внук.

Первыми прибыли медики, а вскоре подоспели и полицейские. Стражи порядка пытались остановить душегуба, но тот кидался на них, поэтому сначала полицейские сделали предупреждающий выстрел в воздух, потом в ногу. Филарит словно и не чувствовал боль, поэтому стражам порядка ничего не оставалось, как выстрелить еще раз. Пуля попала в пах и, скорее всего, задела бедренную артерию. Медики пытались остановить кровотечение, но мужчина умер на месте от острой кровопотери.

- Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако, мужчина, размахивая оружием, бросился на сотрудников. Тогда в соответствии с законом «О полиции» один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило напавшего, тогда второй двумя пулями ранил мужчину в ногу, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В доме Даутовых оперативники обнаружили тело убитой сестры Филарита. Ее мужчина убил первой - нанес несколько ножевых ударов и, по словам соседей, даже отрезал ухо несчастной. Все это происходило на глазах несчастной беспомощной матери, которая не могла никак остановить обезумевшего сына. Сейчас женщина находится у дальних родственников: пенсионерка даже не знает, что ее сын мертв, и считает, что он находится в отделе полиции.Всего за свою жизнь женщина воспитала пятерых детей: троих сыновей и двух дочерей. Сейчас осталась в живых только одна дочь, которая, вероятно, заберет маму к себе.Двое сыновей погибли ранее, а в результате воскресной трагедии оборвались жизни Фанисы и Филарита.

Помощь врачей понадобилась еще двоим мужчинам, которые пытались остановить преступника.Безумец, защищаясь, серьезно ранил 50-летнего племянника Залии: полоснул его ножом по шее, а потом схватил лопату и начал громить все вокруг. Удар лопатой по голове получил и зять убитых пенсионеров, но удар пришелся вскользь, и мужчина отделался небольшой царапиной. А вот раненный племянник сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- Сначала он был в себе, даже присел, не терял сознание. Видимо, был травматический шок. Потом увезли – сказали в тяжелом состоянии, в реанимации. Его прооперировали. Дышит на аппарате, - со вздохом говорит женщина.

ОФИЦИАЛЬНО:

На данный момент Уфимским межрайонным следственным отделом в отношении погибшего возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе следователей и руководства следкома и полицейских. Силовики провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев. Сейчас изучается личность подозреваемого и потерпевших, проводится ряд необходимых экспертных исследований.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

За текущий год — это не первый случай, когда люди нападают на своих родственников и соседей. Громкое преступление произошло в ночь на 13 января в селе Учалы Учалинского района. 35-летний местный житель Артур И. жестоко расправился со своими соседями – убил мать двоих детей, ранил ее мужа, застрелил соседа-полицейского, который потом умер в больнице.

Совершив ужасное преступление, мужчина, прихватив с собой жену и охотничье ружье, из которого были убиты все вышеперечисленные, поспешил скрыться. Утром тела обоих были найдены в лесополосе. Как ранее сообщали полицейские, злоумышленник убил и супругу, а затем совершил суицид.

Следственные органы рассматривали две версии произошедшего. Первая – из-за ревности, вторая – из-за того, что жена не дала денег, чтобы тот продолжил веселье.

Второй подобный случай произошел в начале мая в Дюртюлях: 34-летний АйнурАбдулнасыров, создатель популярного приложения по изучению английского языкаLinguaLeo, убил свою родную сестру. Женщина страдала шизофренией, и в момент очередного обострения бросилась на своего брата. Тот схватил кухонный нож и нанес несколько ранений, после чего спокойно дождался полиции и добровольно сдался. Позже стало известно, что и сам Айнур страдал психическим расстройством и даже проходил ранее лечение в Казани. Как сам позже признался мужчина, своим поступком он хотел избавить сестру от мучений.

Следователи возбудили уголовное дело, но, если выяснится, что молодой человек действительно был болен и находился в состоянии аффекта, ему грозит принудительное лечение.