В Башкирии мать утопила собственную новорожденную дочь

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-17T18:27:18+03:00

У четырехмесячной малышки не было ни единого шанса выжить

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Сегодня, 17 июля, стало известно о вопиющем случае, произошедшем в одной из деревень Караидельского района Башкирии. По данным регионального следкома, 40-летняя женщина утопила в бане собственную четырехмесячную дочь. Сейчас женщину подозревают в убийстве малолетнего, в ближайшее время решится вопрос о ее аресте.

По предварительной версии, сегодня днем женщина взяла с собой малышку в баню, где утопила ее. Сын и супруг вернувшись домой увидели бездыханное тело ребенка. Они вызвали скорую помощь, но прибывшие медики уже не смогли ничего сделать.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, сейчас на месте трагедии работают следователи. Они допрашивают подозреваемую в расправе над ребенком и членов ее семьи. В ближайшее время она пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU