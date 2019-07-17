Поиски пропавшего в Уфе 45-летнего мужчины закончились трагедией
Анатолий Анкушин найден мертвым
О печальной новости рассказали волонтеры
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В Уфе прекращены поиски 45-летнего Анатолия Анкушина. Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» сообщили печальную новость – мужчину нашли мертвым. Где и при каких обстоятельствах было найдено тело погибшего, в организации не рассказали.
Анатолий Анкушин пропал в столице Башкирии полмесяца назад, 1 июля. С тех пор о нем не было никаких вестей. К поискам мужчины подключалась и полиция, и добровольцы поисково-спасательного отряда. Что стало причиной смерти пропавшего, неизвестно.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU