Поиски пропавшего в Уфе 45-летнего мужчины закончились трагедией

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-17T16:29:55+03:00

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В Уфе прекращены поиски 45-летнего Анатолия Анкушина. Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» сообщили печальную новость – мужчину нашли мертвым. Где и при каких обстоятельствах было найдено тело погибшего, в организации не рассказали.

Анатолий Анкушин пропал в столице Башкирии полмесяца назад, 1 июля. С тех пор о нем не было никаких вестей. К поискам мужчины подключалась и полиция, и добровольцы поисково-спасательного отряда. Что стало причиной смерти пропавшего, неизвестно.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU