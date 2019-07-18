Стала известна личность одного из трех погибших в Башкирии парней

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-18T07:29:15+03:00

Хозяин квартиры и двое его приятелей погибли от наркотиков

Полицейские обнаружили тела молодых людей в одной из квартир Мелеуза

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Вчера ночью, 16 июля, в одной из квартир Мелеуза полицейские обнаружили тела троих парней. Как стало известно «КП-Уфа», один из погибших – 31-летний местный житель – является хозяином жилища.

По данным криминалистов, молодые люди скончались от передозировки. На месте происшествия правоохранители обнаружили оборудование для приготовления наркотиков. По-видимому, из квартиры сделали своеобразную лабораторию по производству запрещенных веществ. По одной из версий случившегося, молодые люди перепутали формулу и отравились собственным продуктом.

ИСТОЧНИК KP.RU