Тела троих мужчин нашли в квартире в Башкирии

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-16T14:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем полицейские обнаружили тела троих мужчин в одной из квартир в Мелеузе. По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка. «Вести Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на месте стражи порядка обнаружили оборудование для приготовления наркотиков.

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку, также проводится судебно-медицинские экспертизы. В ведомстве рассказали, что на данный момент признаков криминального характера не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU