2019-07-16T14:05:43+03:00
Происшествия

Тела троих мужчин нашли в квартире в Башкирии

Следком проводит доследственную проверку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следком начал проверкуСледком начал проверку
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Вчера днем полицейские обнаружили тела троих мужчин в одной из квартир в Мелеузе. По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка. «Вести Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на месте стражи порядка обнаружили оборудование для приготовления наркотиков.

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку, также проводится судебно-медицинские экспертизы. В ведомстве рассказали, что на данный момент признаков криминального характера не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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