Тела троих мужчин нашли в квартире в Башкирии
Следком проводит доследственную проверку
Следком начал проверку
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Вчера днем полицейские обнаружили тела троих мужчин в одной из квартир в Мелеузе. По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка. «Вести Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на месте стражи порядка обнаружили оборудование для приготовления наркотиков.
Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку, также проводится судебно-медицинские экспертизы. В ведомстве рассказали, что на данный момент признаков криминального характера не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU