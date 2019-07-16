2019-07-16T17:13:14+03:00
Общество

«Вытолкали из маршрутки»: 43-летний сын бабы Тони странным образом пропал в Уфе

Последний раз мужчину видели в районе Сипайлово
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Его увела неизвестная женщинаЕго увела неизвестная женщинаФото: Рустем АХУНОВ
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Жителей Уфы просят помочь в поисках 43-летнего Андрея Кочкина - глухонемого сына той самой бабы Тони из Максимовки, которой недавно всем миром собирали продукты.

16 июля мужчина уехал из Максимовки на маршрутке в сопровождении женщины, которой якобы понадобилась помощь. Вместе они доехали на 228 автобусе до остановки "Ателье мод" в Сипайлово. После этого, по словам водителя, женщина вытолкала мужчину на улицу. Куда они направились дальше, не известно. Волонтеры бьют тревогу и просят горожан помочь с поиском Андрея.

Приметы: плотное телосложение, волосы короткие с небольшой сединой, глаза светлые, уши прилегают к голове сверху немного оттопырены.

Был одет: синяя бейсболка, темные очки, предположительно кофта на молнии.

Его спутница плотного телосложения, светлые волосы до плеч, красная кофта или футболка.

Если вам известно, где находится Андрей, просьба позвонить добровольцам: 8-927-969-89-19, 8 927 941-65-11 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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