Близкие покусанной пчелами школьницы из Башкирии боятся, что дело могут «замять»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-16T13:14:18+03:00

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История с покусанной пчелами девочки в Дуванском районе Башкирии получила продолжение. Известно, что хозяин ульев вывез своих пчел с участка и сколотил высокий забор. Родители девочки опасаются, боятся, что все это временно, и ситуация может повториться.

- 15 июля приезжала машина госветслужбы. Хозяин пчел отсутствовал. Глава Ариевского сельсовета поставил меня в известность, что хозяин пчел до 16-го числа будет в отъезде, - написала молодая женщина в соцсетях.

По словам близкой девочки, покусанной пчелами, хозяин участка вскоре вывез все ульи со своей территории. Однако она опасается, что вскоре ситуацию смогут «замять».

- В том случае, если на момент следующего визита госветслужбы РБ будут вывезены все ульи, где гарантия, что служба не даст заключение о том, что ульев не было вообще? У нас есть единственное доказательство – покусанный пчелами ребенок

Напомним, инцидент произошел 10 июля в деревне Каракулево. На 8-летнюю девочку напали пчелы. Все лицо у ребенка распухло, а больше всего пострадали глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU