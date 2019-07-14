«В критическом состоянии»: в Башкирии 8-летнюю девочку искусали пчелы

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-14T15:01:32+03:00

У ребенка опухло все лицо, в частности глаза

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В деревне Каракулево Дуванского района Башкирии на 8-летнюю девочку напали пчелы. Все лицо у ребенка распухло, а больше всего пострадали глаза. Инцидент произошел 10 июля. Об этом Радию Хабирову написала Ксения Х.

- Ребенок в критическом состоянии. Наши неоднократные просьбы соседу, живущему рядом, убрать с участка ульи, игнорирует. С каждым годом их количество увеличивается (в этом году их около 40 штук). Эта война продолжается на протяжении почти десяти лет. Покусаны неоднократно и взрослые и дети, - написала женщина у него на странице.

Также она отметила, что администрация сельсовета на их обращение не реагирует.

В админстрации главы республики пообещали разобраться в ситуации совместно с администрацией района.

ИСТОЧНИК KP.RU