Найденное в Башкирии тело женщины опознали
Погибшей оказалась 75-летняя пенсионерка
Женщина ушла за ягодами и пропала
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Найденное в лесу в Стерлитамакском районе тело женщины было опознано.
Погибшей оказалась 75-летняя Фируза Хамзина, которая, как и предполагалось, значилась в базе данных пропавших без вести. Она ушла из дома 20 июня за ягодами в районе деревни Усть-Зиган и не вернулась.
Информацию о том, что пенсионерка была найдена мертвой, сообщили волонтеры-поисковики.
Напомним, неопознанный труп пожилой женщины обнаружили 14 июля в лесу рядом с селом Покровка. Погибшая пролежала в чаще около трех недель – дикие животные успели обглодать её тело.
ИСТОЧНИК KP.RU