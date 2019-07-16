Найденное в Башкирии тело женщины опознали

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-16T11:51:03+03:00

Женщина ушла за ягодами и пропала

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Найденное в лесу в Стерлитамакском районе тело женщины было опознано.

Погибшей оказалась 75-летняя Фируза Хамзина, которая, как и предполагалось, значилась в базе данных пропавших без вести. Она ушла из дома 20 июня за ягодами в районе деревни Усть-Зиган и не вернулась.

Информацию о том, что пенсионерка была найдена мертвой, сообщили волонтеры-поисковики.

Напомним, неопознанный труп пожилой женщины обнаружили 14 июля в лесу рядом с селом Покровка. Погибшая пролежала в чаще около трех недель – дикие животные успели обглодать её тело.

ИСТОЧНИК KP.RU