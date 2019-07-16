Жители Башкирии нашли в лесу обглоданное животными тело женщины
В Стерлитамакском районе Башкирии обнаружено тело женщины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», женский труп был найден 14 июля в лесу рядом с селом Покровка. Погибшая пролежала в чаще около трех недель – за это время дикие животные успели обглодать её тело. Сейчас криминалисты устанавливают личность погибшей. К делу также подключились сотрудники поискового отряда. Возможно, женщина значилась в базе данных пропавших людей.
Напомним, в начале июля жители Башкирии находили человеческие останки в двух городах. В Уфе дети наткнулись на оторванную человеческую ногу, а незадолго до этого жуткую находку обнаружили в городе Кумертау.
ИСТОЧНИК KP.RU