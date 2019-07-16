2019-07-16T09:42:33+03:00
Происшествия

Жители Башкирии нашли в лесу обглоданное животными тело женщины

Полицейские устанавливают личность погибшей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тело погибшей пролежало в лесу несколько недельТело погибшей пролежало в лесу несколько недельФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Стерлитамакском районе Башкирии обнаружено тело женщины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», женский труп был найден 14 июля в лесу рядом с селом Покровка. Погибшая пролежала в чаще около трех недель – за это время дикие животные успели обглодать её тело. Сейчас криминалисты устанавливают личность погибшей. К делу также подключились сотрудники поискового отряда. Возможно, женщина значилась в базе данных пропавших людей.

Напомним, в начале июля жители Башкирии находили человеческие останки в двух городах. В Уфе дети наткнулись на оторванную человеческую ногу, а незадолго до этого жуткую находку обнаружили в городе Кумертау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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