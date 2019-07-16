2019-07-16T10:36:18+03:00
Общество

В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному на улице

Проверку провела прокуратура Архангельского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Медик отказалась спасать человекаМедик отказалась спасать человека
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Фельдшер из Башкирии, которая отказала в помощи больному на улице, уволилась. Напомним, инцидент произошел 24 июня в поселке Булгаково под Уфой. Местные жители увидели, что человеку стало плохо. Неподалеку находилась «скорая». Неравнодушные попросили помощи у медика, однако та категорически отказалась. Больного увезла в больницу другая неотложка. Разговор с медиком был заснят на камеру.

Позже выяснилось, что фельдшер работает в больнице Архангельского района. Местная прокуратура заинтересовалась случаем и провела проверку.

– Она нарушила правила медицинской этики, руководствоваться которыми её обязывает Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре также добавили, что фельдшер уволилась по собственному желанию через день после инцидента.

В Башкирии медики отказались оказать первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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