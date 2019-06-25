2019-06-25T07:54:07+03:00
Общество

«Уйдите к чертовой матери!» в Башкирии медики отказались оказывать первую помощь

Фельдшер даже не вышла из машины
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Под Уфой медики отказались помочь больномуПод Уфой медики отказались помочь больному
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Вопиющий случай произошел на днях в поселке Булгаково под Уфой. Местные жители увидели человека, которому стало плохо. Неподалеку находилась машина скорой. Неравнодушные прохожие ринулись к ней, надеясь, что врачи окажут несчастному первую помощь, пока не приехала вызванная машина. Однако ответ фельдшера их ошеломил.

Медик категорически отказалась даже выходить из авто. На вопрос женщины, почему они не выполняют свои обязанности, та ответила, что они "не могут", так как являются "районной машиной". Более того, на мольбы о помощи фельдшер реагировала достаточно агрессивно, отталкивая собеседницу с телефоном и требуя от нее в грубых выражениях уйти подальше.

- Я не имею право помогать человеку. Я не врач, я фельдшер, сопровождала просто больного, - утверждает женщина в белом халате.

Судя по всему, медики так и не снизошли до просьб прохожих. На помощь больному человеку приехала другая "скорая". По неподтвержденной информации, у того был инсульт.

В Башкирии медики отказались оказать первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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