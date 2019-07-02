2019-07-02T17:49:27+03:00
Происшествия

Жители Башкирии находят оторванные ноги по всей республике

За прошедшие две недели зафиксировано два случая жуткой находки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Останки нашли детиОстанки нашли дети
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В Башкирии с пугающей периодичностью находят оторванные конечности. Самой громкой находкой за последнее время стала нога, обнаруженная рядом с берегом Уфимки в Сипайлово. На останки во время прогулки наткнулись дети. Местные жители вызвали сотрудников полиции. О жуткой находке написал в соцсетях блогер Владимир Козбзев.

– Половина Сипайлово собралось смотреть. Полиция тут как тут. Фотки есть, выкладывать не буду, – написал Кобзев.

Но фотографий ждать не пришлось. Практически сразу горожане распространили информацию о случившемся через WhatsApp, снабдив её соответствующей иллюстрацией. Кому может принадлежать конечность, пока неизвестно – установлением пола и личности займутся криминалисты. Следственный комитет Башкирии отказывается давать какие-либо официальные комментарии на этот счет.

Ещё одна нога была найдена в городе Кумертау возле турбазы «Рассвет» села Ира. Что примечательно – тоже рядом с рекой, только на этот раз Белой. Находка не вызвала никакого резонанса, поэтому здесь информации еще меньше. Известно только одно: найденная нога была левой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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