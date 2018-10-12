2018-10-12T01:49:25+03:00
Политика

Новая первая леди Башкирии: знакомьтесь, Каринэ Хабирова

По образованию она медик, а в душе творческий человек [фото]
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Каринэ Хабирова. Это и все последующие фото взяты из социальных сетей героини.Каринэ Хабирова. Это и все последующие фото взяты из социальных сетей героини.
Изменить размер текста:

Вместе с новым руководителем региона в Уфу, естественно, переедет и его семья. Радий Хабиров женат во второй раз. От первого брака, Ларисы Лукьяновой, у него две взрослые дочери. Пара разошлась пять лет назад – в 2013 году.

Свое новое счастье 54-летний Радий Хабиров обрел уже в Москве. Ее зовут Каринэ.

Это ее свадебное платье

Это ее свадебное платье

По образованию она стоматолог, окончила в 2006 году Кубанский государственный медицинский университет. К моменту знакомства с Радием у нее имелся сын школьного возраста, который сейчас воспитывается в их семье.

Муж каждый день дарит ей праздник

Муж каждый день дарит ей праздник

Каринэ Хабирова со своей мамой

Каринэ Хабирова со своей мамой

Совместный ребенок у Радия и Каринэ родился летом 2017 года. Мальчика назвали Фаритом. В честь дедушки со стороны отца.

На прогулке вместе с маленьким Фаритом

На прогулке вместе с маленьким Фаритом

Семейная пара старается не афишировать свою личную жизнь, но практически на всех значимых мероприятиях появляется вместе. В Красногорске их часто можно было встретить мирно прогуливающимися вдвоем по ночному городу и в местных парках.

Первая леди вдохновляется прекрасным

Первая леди вдохновляется прекрасным

На всех фотографиях Каринэ только улыбается

На всех фотографиях Каринэ только улыбается

Судя по социальным сетям, Каринэ очень разносторонняя и творческая личность. В свободное время женщина занимается живописью, посещает театральные премьеры.

Часто бывает в театрах и в кино

Часто бывает в театрах и в кино

По словам Радия, именно Каринэ вернула ему радость жизни, подарила мир и покой в душе, уверенность в себе и счастье.

Каринэ по образованию стоматолог

Каринэ по образованию стоматолог

Каринэ вернула Радию радость жизни

Каринэ вернула Радию радость жизни

Сама любящая жена также безумно благодарна судьбе, что повстречала в своей жизни такого человека: «Он тот, кто дарит праздник и делает мою жизнь и жизнь близких легкой и беззаботной».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: Меня не смущает, что земляки обращаются ко мне на ты и зовут просто Олегом
Обозревателю "КП" удалось не только понаблюдать, как новый глава региона пытается решить застарелые проблемы, но и побывать в двухкомнатной хрущевке, где он живет [видео, радиопередача]
Новости 24
Выигравший в лотерею миллион рублей уфимец рассказал, на что потратит деньги
Представитель Радия Хабирова прокомментировал информацию о новом главе Башкирии
Стал известен преемник Рустэма Хамитова на должности главы Башкирии
Житель Башкирии пробил глаз проволокой
«Я работал для людей»: Рустэм Хамитов заявил о своей отставке
Уфимка зарезала товарища мужа, боясь, что он с друзьями может его избить
Жителей Башкирии просят сдать кровь четырехлетнему Артему Фролову
«Необходимо избежать излишней траты средств»: салюта в День республики в Уфе не будет
В Ространснадзоре назвали причину ДТП с двумя автобусами в Уфе
В Башкирии 18-летний парень зарезал своего друга, заступившись за мать
Завтра в Башкирии ожидается мокрый снег
Стала известна причина обрушения конструкции торгового центра в Башкирии
В Уфе пройдет Гала-концерт фестиваля татарской песни «Татар жыры»
Уфимские спасатели вытащили из ямы беременную лошадь
Куда сходить в Уфе 11 октября
В ГИБДД прокомментировали аварию двух автобусов в Уфе
В Абхазии трагически погиб 32-летний пограничник из Башкирии
В результате инцидента на уфимском заводе один погиб, трое пострадали
На телеканале БСТ 15 октября стартует новый сезон.
В Стерлитамаке обрушилась часть торгового центра
В Башкирии нашли пропавшего 32-летнего Ильдара Саетгареева
Следком Башкирии проверит аварию двух автобусов в Уфе
В Башкирии продлили программу расселения ветхого жилья