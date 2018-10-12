Новая первая леди Башкирии: знакомьтесь, Каринэ Хабирова
Вместе с новым руководителем региона в Уфу, естественно, переедет и его семья. Радий Хабиров женат во второй раз. От первого брака, Ларисы Лукьяновой, у него две взрослые дочери. Пара разошлась пять лет назад – в 2013 году.
Свое новое счастье 54-летний Радий Хабиров обрел уже в Москве. Ее зовут Каринэ.
Это ее свадебное платье
По образованию она стоматолог, окончила в 2006 году Кубанский государственный медицинский университет. К моменту знакомства с Радием у нее имелся сын школьного возраста, который сейчас воспитывается в их семье.
Муж каждый день дарит ей праздник
Каринэ Хабирова со своей мамой
Совместный ребенок у Радия и Каринэ родился летом 2017 года. Мальчика назвали Фаритом. В честь дедушки со стороны отца.
На прогулке вместе с маленьким Фаритом
Семейная пара старается не афишировать свою личную жизнь, но практически на всех значимых мероприятиях появляется вместе. В Красногорске их часто можно было встретить мирно прогуливающимися вдвоем по ночному городу и в местных парках.
Первая леди вдохновляется прекрасным
На всех фотографиях Каринэ только улыбается
Судя по социальным сетям, Каринэ очень разносторонняя и творческая личность. В свободное время женщина занимается живописью, посещает театральные премьеры.
Часто бывает в театрах и в кино
По словам Радия, именно Каринэ вернула ему радость жизни, подарила мир и покой в душе, уверенность в себе и счастье.
Каринэ по образованию стоматолог
Каринэ вернула Радию радость жизни
Сама любящая жена также безумно благодарна судьбе, что повстречала в своей жизни такого человека: «Он тот, кто дарит праздник и делает мою жизнь и жизнь близких легкой и беззаботной».