Новая первая леди Башкирии: знакомьтесь, Каринэ Хабирова

СЕГОДНЯ 01:45 2018-10-12T01:49:25+03:00

Каринэ Хабирова. Это и все последующие фото взяты из социальных сетей героини.

По образованию она медик, а в душе творческий человек [фото]

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Вместе с новым руководителем региона в Уфу, естественно, переедет и его семья. Радий Хабиров женат во второй раз. От первого брака, Ларисы Лукьяновой, у него две взрослые дочери. Пара разошлась пять лет назад – в 2013 году.

Свое новое счастье 54-летний Радий Хабиров обрел уже в Москве. Ее зовут Каринэ.

Это ее свадебное платье

По образованию она стоматолог, окончила в 2006 году Кубанский государственный медицинский университет. К моменту знакомства с Радием у нее имелся сын школьного возраста, который сейчас воспитывается в их семье.

Муж каждый день дарит ей праздник

Каринэ Хабирова со своей мамой

Совместный ребенок у Радия и Каринэ родился летом 2017 года. Мальчика назвали Фаритом. В честь дедушки со стороны отца.

На прогулке вместе с маленьким Фаритом

Семейная пара старается не афишировать свою личную жизнь, но практически на всех значимых мероприятиях появляется вместе. В Красногорске их часто можно было встретить мирно прогуливающимися вдвоем по ночному городу и в местных парках.

Первая леди вдохновляется прекрасным

На всех фотографиях Каринэ только улыбается

Судя по социальным сетям, Каринэ очень разносторонняя и творческая личность. В свободное время женщина занимается живописью, посещает театральные премьеры.

Часто бывает в театрах и в кино

По словам Радия, именно Каринэ вернула ему радость жизни, подарила мир и покой в душе, уверенность в себе и счастье.

Каринэ по образованию стоматолог

Каринэ вернула Радию радость жизни

Сама любящая жена также безумно благодарна судьбе, что повстречала в своей жизни такого человека: «Он тот, кто дарит праздник и делает мою жизнь и жизнь близких легкой и беззаботной».