2019-07-15T17:53:54+03:00
Общество

Уфимцы помогли потерявшейся 82-летней бабушке вернуться домой

Она вышла прогуляться и заблудилась
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Неравнодушные уфимцы помогли 82-летней бабушке вернуться домой. Блуждающую по улицам в центре города пожилую женщину заметила девушка Эльвина. Бабушка рассказала, что потерялась - вышла из дома и забыла, куда шла и откуда. Пенсионерка помнила лишь, что ее зовут Расиля Ишмухаметова и что когда-то она жила на улице Ленина, 120.

К поискам родных бабушки подключились волонтеры, они распространили информацию о ней в соцсетях. Позже все вместе они отвезли женщину по тому адресу, который она называла.

- Во дворе ходила соседка, мы спросили ее про квартиру, номер которой называла бабушка. Она подтвердила, что там живет тетя Расиля. Оказалось, что пенсионерка живет одна, вышла погулять и заблудилась. Благодаря волонтерам и неравнодушным жителям мы отвезли ее домой и она уже в своей квартире, - рассказала "Комсомолке" Эльвина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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