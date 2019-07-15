"Не помнит, откуда вышла": в Уфе ищут родственников потерявшейся бабушки

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-15T17:34:25+03:00

Пожилая женщина заблудилась и не знает, где ее дом

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Жителей Уфы просят помочь в поисках родных 82-летней бабушки. Ишмухаметова Расиля Назимовна сегодня, 15 июля, вышла из дома в башкирской столице и заблудилась. Ее, блуждающую под дождем в районе "Центрального рынка", обнаружили неравнодушные горожане.

- Она вышла из дома и не помнит, куда идти. Забыла, откуда вышла. Я пробежала с ее ключами по всем домам в округе, они не подошли ни к одному домофону, - рассказала "Комсомолке" Эльвина - девушка, встретившая пенсионерку.

Пожилая женщина помнит, что раньше жила на ул. Ленина, 120 - 48.

Если вы узнали бабушку с фотографии, знаете ее родных или где она живет, позвоните по телефону 8 917 041 04 79 (Эльвина) или 8-927-969-89-19 (РОО Поиск Детей - Уфа).

ИСТОЧНИК KP.RU