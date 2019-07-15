В очередном ДТП в Башкирии погибли три человека, пострадали двое

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-15T15:31:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 15 июля, в Башкирии снова произошла смертельная авария. На выезде из Иглино в сторону Павловки столкнулись три машины – «Дэу Нексия», «Хендэ Элантра» и еще один автомобиль (марку определить пока не удалось – Прим.ред.).

По предварительным данным, в аварии погибли три человека, еще двое пострадали, их увезли в больницу. Третья машина от сильного удара слетела в кювет, она превратилась в груду металла из-за сильного удара.

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы, медики и сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев по происшествию пока нет.

Напомним, что минувшие выходные выдались тяжелыми для Башкирии. На дорогах в авариях погибли 14 человек, еще 21 пострадал. Самой резонансной стала авария с участием автобуса. Его водитель, следуя по трассе Уфа-Белорецк, не справился с управлением и вылетел с дороги. В ЧП погибли шесть человек, еще восемь пострадали.

фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU