В очередном ДТП в Башкирии погибли три человека, пострадали двое
Сегодня днем, 15 июля, в Башкирии снова произошла смертельная авария. На выезде из Иглино в сторону Павловки столкнулись три машины – «Дэу Нексия», «Хендэ Элантра» и еще один автомобиль (марку определить пока не удалось – Прим.ред.).
По предварительным данным, в аварии погибли три человека, еще двое пострадали, их увезли в больницу. Третья машина от сильного удара слетела в кювет, она превратилась в груду металла из-за сильного удара.
Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы, медики и сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев по происшествию пока нет.
Напомним, что минувшие выходные выдались тяжелыми для Башкирии. На дорогах в авариях погибли 14 человек, еще 21 пострадал. Самой резонансной стала авария с участием автобуса. Его водитель, следуя по трассе Уфа-Белорецк, не справился с управлением и вылетел с дороги. В ЧП погибли шесть человек, еще восемь пострадали.
фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU