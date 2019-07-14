В Башкирии ночью горела гора Торатау
Около полуночи на священной горе Торатау разгорелся сильный пожар. Как сообщили местные жители, загорелась трава на вершине, огонь распространялся по склону со стороны озера Тугар Салган. Фотографии появились в социальных сетях.
К месту выехали пожарные и оперативно приступили к тушению. Вероятно, туристы оставили после себя непотушенный костер.
Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями: ветром и сухой погодой, которая стояла в районе в последние дни. Пока неизвестно, сколько конкретно сгорело лесного массива.
Напомним, что Торатау – один из четырех шиханов, известных на весь мир. Его отстояли и не отдали в разработку содовому заводу.
Совсем недавно у подножия горы прошел башкирский йыйын. Посетители оставили после себя мусор, глубокие следы от автомобилей и сгоревшую траву от костра.
ИСТОЧНИК KP.RU