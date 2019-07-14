2019-07-14T07:43:15+03:00
Происшествия

В Башкирии ночью горела гора Торатау

По предварительным данным, туристы оставили на вершине непотушенный костер
Эльвина АПАРИНА
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Около полуночи на священной горе Торатау разгорелся сильный пожар. Как сообщили местные жители, загорелась трава на вершине, огонь распространялся по склону со стороны озера Тугар Салган. Фотографии появились в социальных сетях.

К месту выехали пожарные и оперативно приступили к тушению. Вероятно, туристы оставили после себя непотушенный костер.

Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями: ветром и сухой погодой, которая стояла в районе в последние дни. Пока неизвестно, сколько конкретно сгорело лесного массива.

Напомним, что Торатау – один из четырех шиханов, известных на весь мир. Его отстояли и не отдали в разработку содовому заводу.

Совсем недавно у подножия горы прошел башкирский йыйын. Посетители оставили после себя мусор, глубокие следы от автомобилей и сгоревшую траву от костра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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