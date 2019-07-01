«Люди-свиньи»: гора Торатау утонула в мусоре после башкирского йыйына

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-01T07:34:53+03:00

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В минувшие выходные у горы Торатау прошел народный праздник – башкирский йыйын. После массовых гуляний территория возле шихана превратилась в настоящую свалку. Фотографии появились в социальных сетях. На снимках видно, как стоптана трава, повсюду валяются бутылки, баллоны и пакеты.

- Очередное доказательство того, что люди-свиньи. Праздник закончился, музыка отзвучала, погасли огни лазерного шоу. Первые солнечные лучи показали, что оставили после себя люди. Гектары измятой машинами травы, мусор, грязь. Люди пришли пожрать свиной шашлык на празднике и, извините, оставить после себя свинарник, - написал автор фотографий.

Вероятно, на такое количество людей не хватило мусорных контейнеров. Но стоит отметить, что почти все приехали на автомобилях, свой мусор можно было забрать с собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU