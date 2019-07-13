2019-07-13T15:29:37+03:00
Происшествия

Стала известна личность подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе

Он оказался известен в криминальных кругах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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Сегодняшний инцидент с участием полицейского в Уфе продолжает обрастать новыми подробностями. Стала известна личность подозреваемого в нападении на стража порядка и хищении его табельного оружия. По данным телеграм-канала "ПолитКурай", задержанный - не кто иной, как 31-летний Иван Г., известный в криминальных кругах Уфы.

Вместе с ним, напомним, были задержаны парни 26-ти и 22-х лет. Полиция полагает, что они могут быть причастны к случившемуся.

ЧП возле ночного клуба на улице Пархоменко, напомним, случилось около 4 часов утра. Патруль полиции подъехал, чтобы разнять драку посетителей. Участники конфликта успокаиваться не спешили, они избили одного из полицейских, забрали его оружие и скрылись на черной "Тойоте". Машину позже нашли, а следом задержали и троицу подозреваемых. По факту нападения и кражи пистолета заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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